Карпаты замело снегом: появились яркие фото
В Закарпатской области 14 апреля зафиксировали снегопад, местами высота снежного покрова достигала 118 см.
Как сообщается на странице Черногорский горно поисково-спасательного поста в Facebook на самой высокой точке украинских Карпат, горе Поп Иван, видимость составляла не более 100 метров (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Высота снежного покрова на снеголавинной станции Пожежевская и посту Драгобрат достигала 116 см и 118 см соответственно.
Также снегопад обрушился на Пилипцы, Подобовцы и в Буковели.
Значительная снеголавинная ситуация (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится 15 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.