Карпаты в апреле завалило снегом: поразительные фото

В украинских Карпатах 10-12 апреля разбушевалась непогода, в результате чего снегом замело обсерваторию на горе Поп Иван.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Были опубликованы также подтверждающие фото. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на 7:50 12 апреля 2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 метров. При этом падает снег и метет метель. Ветер северо-западный 10 м/с. Температура воздуха составляет -5 градусов по Цельсию", – сказано в сообщении.

Снег в Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

Снег в Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

Снег в Карпатах facebook.com/chornogora.rescue112

По данным Укргидрометцентра, 12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Предупреждение опубликовали также на странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах". Отмечается, что опасность продлится до 14 апреля.

При этом, на снеголавинных станциях Пожежевская, Плай и Драгобрат сообщили, что высота снежного покрова составляет до 124 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта во многих городах Украины пошел снег. В Карпатах высота снежного покрова достигла 160 см.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!