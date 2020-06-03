Карпаты снова засыпало снегом: началась метель. Фото

В среду, 3 июня, в украинских Карпатах снова выпал снег и установилась зимняя погода. Кроме того, из-за ветра поднялась метель.

Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на 08:30 на горе Поп Иван Черногорский было ясно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западный, 12 м/с. Температура воздуха понизилась до -1°С, падает мелкий снег.

Снег на горе Поп Иван Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Об ухудшении погодных условий на высокогорье написал и начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.

"Поп Иван сегодня, зима продолжается, со вчерашнего дня падает снег, ветер его перемещает по территории, видимости нет. Температура -1°С", – отметил он на личной странице в Facebook.

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