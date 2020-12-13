Карпаты окутали "двухэтажные" облака. Видео

Карина Бондаренко Общество 20:08, 13.12.2020 Обновлено: 20:08, 13.12.2020

В украинских Карпатах в воскресенье, 13 декабря, заметили необычное природное явление. Небо окутали "двухэтажные" густые облака.

Соответствующее видео опубликовал начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак у себя в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ненадолго открылось окошечко, но тут снова затянуло", – написал Фицак.

Скриншот
Василий Фицак в Facebook
Скриншот
Василий Фицак в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что всех желающих приглашают в Карпаты, уверяя, что "вирус там не живет". Хотя эпидемия продолжает набирать темпы и по всей стране не хватает коек для пациентов с коронавирусом.

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