Карма? В сети нашли связь между украденным Крымом и пожарами в России

Площадь бушующих пожаров в российской Сибири территориально похожа на очертания оккупированного Россией Крыма.

Данный факт заметили пользователи соцсетей, сравнив карту украинского полуострова и территории, где горят леса в РФ.

Отметим, что площадь лесных пожаров уже почти сравнялась с аннексированным Крымом (2,7 млн га). Всего, по данным Greenpeace в 2019 в РФ сгорело более 13 млн гектаров леса.

Карта Крыма и площадь пожаров в РФ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

Россияне активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа. На фото видно, как затянуло дымом поселок Байкин, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал