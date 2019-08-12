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Карма? В сети нашли связь между украденным Крымом и пожарами в России

1.8т Читать материал на украинском

Площадь бушующих пожаров в российской Сибири территориально похожа на очертания оккупированного Россией Крыма.

Данный факт заметили пользователи соцсетей, сравнив карту украинского полуострова и территории, где горят леса в РФ.

Отметим, что площадь лесных пожаров уже почти сравнялась с аннексированным Крымом (2,7 млн га). Всего, по данным Greenpeace в 2019 в РФ сгорело более 13 млн гектаров леса.

Карта Крыма и площадь пожаров в РФ

Карта Крыма и площадь пожаров в РФ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

  • Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

  • Россияне активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа. На фото видно, как затянуло дымом поселок Байкин, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.

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Место
Россия
Теги
пожар Крым
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Махно Володимир
Махно Володимир
теперь бы еще саму москву повторно сжечь!
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