Карма? В сети нашли связь между украденным Крымом и пожарами в России

Площадь бушующих пожаров в российской Сибири территориально похожа на очертания оккупированного Россией Крыма.
Данный факт заметили пользователи соцсетей, сравнив карту украинского полуострова и территории, где горят леса в РФ.
Отметим, что площадь лесных пожаров уже почти сравнялась с аннексированным Крымом (2,7 млн га). Всего, по данным Greenpeace в 2019 в РФ сгорело более 13 млн гектаров леса.
Карта Крыма и площадь пожаров в РФ
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.
Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.
К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.
Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.
Россияне активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа. На фото видно, как затянуло дымом поселок Байкин, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.
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