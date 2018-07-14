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Кардинальное решение по евроавто: украинцы высказали мнение

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Большинство украинцев одобрили принятие Верховной Радой нового законопроекта об размерах акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах.

Таковы результаты опроса OBOZREVATEL, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

57% считают, что владельцы автомобилей на европейских номерах должны их законно оформить и продолжить пользоваться.

В то же время, 20% читателей допускают, что ситуация смахивает на новую аферу.

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19% участников опроса высказались более кардинально. Они не согласны с решением парламента и считают, что автомобилей на еврономерах вообще не должно быть в Украине.

Лишь 2% читателей заявили, что на законопроект им абсолютно все равно, поскольку если им понадобится автомобиль, то они купят его в салоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 июля, Верховная Рада приняла за основу (265 голосов "за") законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств".

Автор законопроекта - председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада Украиныопросеврономера
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Ортопед
Ортопед
Давно нужно было проявить государственную волю схитрожопыми евробля-херами и навести порядок и законность на дорогах.
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Ортопед
Ортопед
Pele Alex, футболист,мля
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Ортопед
Ортопед
Pele Alex, я тебе сам эвтаназию сделаю,винторогий.
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