Караул! Фулиганы зрения лишают. Вернее, предлагают нам не верить своим глазам, игнорировать чужой опыт и пытаются убедить нас, что геморрой - это классно.

Судя по сообщениям нашей любимой КМДА, самое светлое и яркое событие года 2018 (если не считать будущее отсутствие отопления и горячей воды), а может и года следующего - это, без сомнения, Большая киевская Пробка 2018-2019. 12 баллов из 10 на протяжении 17-ти месяцев. Пробка на большую букву "Ж". Мат, проклятия и вероятный распил бабла. Но претензии киевляне должны высказать сами себе. Избрали - наслаждайтесь!

Далее постараюсь без эмоций. Наши любимые предводители города собрались 17 месяцев реконструировать Шулявку, а именно эстакаду на ней, путём добавления ещё одной полосы с каждой стороны, и добавить один новый съезд с Телиги в сторону центра. И это всё. Все от слова абсолютно! Ни поворота с центра в направлении Караваевых дач, ни съезда с Телиги в сторону области… Довольно унылое проектирование, и довольно слабые решения. Всё как всегда. Но главное - то сколько времени они собираются этим заниматься. Более полутора лет!!!

Для сравнения: китайцы подобный объем сделали за 43 часа (видео прилагается). Подготовились, собрались и сделали. И готов поспорить, получилось раз в пять дешевле, чем у наших рукожопов.

В общем, ещё раз поздравляю всех автолюбителей Киева с Апокалипсисом. Увидимся в пробке.

P.S. Китайские мостостроители высказали согласие не просто реконструировать, но и адаптировать Шулявский путепровод согласно современным требованиям за более, чем короткий срок. А уж то, что они сделают - это дешевле можно спорить сразу! У них в смете нет таких граф, как распил и откат. Может поэтому мост и будет делаться более полутора лет, а не за двое суток?