В Украине таинство причастия не является запрещенным во время карантина из-за эпидемии коронавируса, но с условием соблюдения определенных правил.

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Как сообщает "5 канал", об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, комментируя скандальное видео причащения верующих из одной ложки во Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава УГКЦ прокомментировал причастие верующих из одной ложки

По его словам, когда верующие приходят к священнику и просят про святое причастие, он не имеет морального права им отказать.

"После каждого удела святого причастия мы просим наших священников чинно и ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, смоченным соответствующим спиртом с соответствующей концентрацией", – отметил глава УГКЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Там прихожан тайком причащали за храмом из одной ложки.

Священника полицейские предупредили об ответственности за несоблюдение правил карантина, однако админпротокол не составили.