Карантинный скандал с причастием в УГКЦ оброс подробностями
В Украине таинство причастия не является запрещенным во время карантина из-за эпидемии коронавируса, но с условием соблюдения определенных правил.
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Как сообщает "5 канал", об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, комментируя скандальное видео причащения верующих из одной ложки во Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, когда верующие приходят к священнику и просят про святое причастие, он не имеет морального права им отказать.
"После каждого удела святого причастия мы просим наших священников чинно и ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, смоченным соответствующим спиртом с соответствующей концентрацией", – отметил глава УГКЦ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Там прихожан тайком причащали за храмом из одной ложки.
Священника полицейские предупредили об ответственности за несоблюдение правил карантина, однако админпротокол не составили.