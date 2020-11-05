Правительство намерено ввести карантин выходного дня. В этот раз гибридный локдаун - в планах закрыть рестораны с пятницы по понедельник. Все три дня, пятница, суббота, воскресенье, это в нынешних условиях две трети оборота, поскольку в будни посещаемость слабая и основной приток клиентов случается по выходным.

При этом, исследования показывают, что вероятность заражения COVID-19 в ресторанах минимальна. Всего 3% заболевших подхватывают заразу в заведениях общепита.

При этом за 8 месяцев! властями не сделано ничего, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии. Не построены госпитали. Не налажена система национального тестирования. Не выстроена система обучения и мотивации врачей.

При этом. Власти добились того, что тонизировали сферу услуг. Обрушили экономику (только рынок ресторанного бизнеса сократился в два раза), вместо обещанного полмиллиона рабочих мест, рост безработицы на 59% (год к году).

При этом у большинства рестораторов помещения взяты в аренду. Это означает, что как толко ты открываешься, с тебя требуют деньги. А когда три дня вынужденный выходной, ты открыт или закрыт? И какой дисконт? А кто его сделает?

При этом. За 8 месяцев не предложена ни одна программа поддержки малого и среднего бизнеса. Многие страны оказывают помощь малым предприятиям по выплате заработной платы работникам, вынужденным прекратить работу в период пандемии. Немного цифр: Австралия направит на эти меры $4 млрд, Германия — €4 млрд, а в Швеции правительство готово финансировать 15% заработной платы сотрудников, чье рабочее время сократилось в результате распространения вируса. Компенсация кредитных выплат и арендных платежей по всей Европе. Иными словами, воруете у рестораторов три дня бизнеса - компенсируйте.

Во многих странах поддержка предпринимательства организована также через отсрочку налоговых выплат и снижение ставок налогов, как, например, это сейчас происходит в Турции, где снизили НДС и применили отсрочку уплаты соцвзносов.

Мы тоже имеет на это право.

Мы хотим снижения НДС до 7%

Мы хотим нулевую ставку налога на землю на весь период карантина. И налоговые каникулы на налог на доходы физлиц - также на весь период карантина.

Мы требуем мораторий на проверки и целый пакет требований по компенсации убытков.

Иначе на ваш гибридный локдаун вы получите комбинированный саботаж. И вас коллективно пошлют на..уй.