Карантин выходного дня в Украине: Степанов уточнил, что могут запретить

На время карантина выходного дня, который хотят ввести в Украине, могут запретить работу развлекательных центров, театров, кинотеатров и фитнес-залов по субботам и воскресеньям.

Об этом 4 ноября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", уточнив, что окончательного решения еще нет.

Он подчеркнул, что в ближайшие выходные карантин не усилят.

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное – это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать", – пояснил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября в Украине установлен очередной рекорд по новым больным коронавирусом. За сутки заразились еще 9 850 человек.