Карантин "выходного дня" в Украине: Степанов сказал, когда примут решение

В Украине из-за увеличения роста числа новых зараженных коронавирусом (COVID-19) могут ввести карантин выходного дня.

Об этом в эфире 1+1 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что его ведомство в среду, 4 ноября, будет просить Кабинет министров об усилении карантинных ограничений в стране.

"Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Например, будет закрыта большее количество магазинов, в субботу-воскресенье питания могут работать только "на вынос". Это вещи, которые уменьшают количество людей", – пояснил глава Минздрава.

При этом он пояснил, что комендантский час в стране вводить не будут. Ведь тогда придется в Украине ввести чрезвычайное положение, чего в Минздраве не рекомендуют.

"Количество случаев будет расти – и это наша реальность", – предупредил Степанов об увеличении количества новых больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что в Украине обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.