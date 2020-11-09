Карантин "выходного дня" в Украине будет жестким, – Степанов
В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
Об этом в понедельник, 9 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Планируется, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
"Все, что касается ресторанов, кафе или других заведений общественного питания – чтобы они работали исключительно на вынос", – почеркнул министр.
Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.
Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.