Карантин "выходного дня" в Украине будет жестким, – Степанов

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.

Об этом в понедельник, 9 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Планируется, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

"Все, что касается ресторанов, кафе или других заведений общественного питания – чтобы они работали исключительно на вынос", – почеркнул министр.

Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

Степанов отметил, что полный локдаун тяжело повлияет на малый и средний бизнес, поэтому Минздрав предложил ввести именно жесткий карантин выходного дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.