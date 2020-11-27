Карантин выходного дня: в Кабмине сказали, когда примут новое решение

До середины следующей недели в Кабинете министров не намерены принимать решение о введении новых карантинных ограничений или отмене карантина выходного дня.

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" рассказал министр КМУ Олег Немчинов. Чиновник отметил, что до среды, 2 декабря, в правительстве не будут принимать меры относительно карантина.

"Я не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты по поводу того, как мы будем продолжать ли менять карантинную политику. Параллельно работает секретариат СНБО, который очень активно мониторит ситуацию и сравнивает с прогнозами, которые были, параллельно работают аналитические центры при правительстве и в профильных министерствах, в первую очередь в Минздраве", – сказал министр.

Немчинов добавил, что после истечения еще одних выходных и анализа трех недель карантина выходного дня в КМ будут принимать соответствующее решения. При этом он подчеркнул, что власти в регионах могут сами ужесточать карантин.

"С введением карантина выходного дня вся Украина оказалась в оранжевой зоне, но мы не лишали возможности местные комиссии ТЭБ и ЧС в случае необходимости перейти к ограничениям красной зоны, которое действовало ранее. То есть, если местная власть инициирует такие вопросы, конечно, она на своем уровне может это вводить и, я думаю, что это логично, ведь если есть локальные вспышки, это нормальная практика", – сообщил он.

При этом в Министерстве здравоохранения надеются, что роста количества больных COVID-19 будет снижаться.

"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня, эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина – уменьшение динамики заболеваемости на COVID-19", – сказал на брифинге в пятницу, 27 ноября, глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов заявил, что введение локдауна может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.