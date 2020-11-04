Карантин выходного дня: в чем суть и что могут закрыть в Украине

В связи с ростом числа новых зараженных COVID-19 в Украине могут ввести карантин выходного дня.

О том, что это будет значить для украинцев и какие ограничения готовят в Министерстве здравоохранения, рассказывает OBOZREVATEL.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, его ведомство рассматривает возможность усиления карантинных ограничений в Украине, "чтобы разорвать цепь передачи болезни".

Как объяснил глава МОЗ, карантин выходного дня – это более строгие ограничения, которые будут действовать в выходные дни.

По его словам, в этом случае в Украине окажутся закрытыми большее число магазинов, а кафе и рестораны будут работать "на вынос". Также будет запрещена работа фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах.

В то же время вводить комендантский час в стране власть не планирует, поскольку тогда придется ввести чрезвычайное положение, чего в Минздраве не рекомендуют.

Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается и в других странах Европы, в связи с чем частичный или полный локдаун за последние две недели был введен во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии.

Так, в Германии на месяц введен облегченный локдаун: со 2 ноября там перестали работать кинотеатры, развлекательные заведения, ограничена работа магазинов, кафе и рестораны обслуживают только на вынос. На улице можно собираться компаниями до 10 человек – членов только двух семей. При этом малый бизнес может рассчитывать на возмещение убытков со стороны государства. Школы и офисы продолжают работать в обычном режиме.

В Бельгии также введены жесткие ограничения. Это одна из самых пострадавших от COVID-19 стран Европы (при 11,5-миллионом населении смертность от коронавируса достигла 11 тысяч человек). Здесь действует комендантский час в ночное время, закрыты магазины не первоочередного значения.

Британия готовится ввести локдаун с 5 ноября – он продлится до 2 декабря. Италия планирует ограничить передвижение между регионами, несмотря на акции протеста, которые проходят по всей стране.

Во Франции с 30 октября закрыты бары, кафе, рестораны, магазины (кроме продуктовых), развлекательные центры, спортивные залы, музеи и библиотеки. На улицу выходить можно, только чтобы купить продукты или лекарства. Также позволен один час зарядки на свежем воздухе, но при соблюдении социальной дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, "карантин выходного дня" в Украине могут ввести с 6 ноября. Власти могут ужесточить ограничения на три дня в неделю.