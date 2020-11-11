Карантин выходного дня продлится до Нового года – СМИ
Решение пока не оформлено в виде постановления Кабмина
Продолжение карантина в 2021 году будет зависеть от эпидемической ситуации
Карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине 11 ноября, продлится до 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщила "Украинская правда". Издание сослалось на слова источника в министерстве здравоохранения.
"Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря", – сообщил источник.
По его словам, решение о сроке карантина до нового года уже подготовлено, однако его не оформили соответствующим постановлением правительства.
Кроме того, вопрос о продолжении ограничений в 2021 году будет зависеть от эпидемической ситуации на конец года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.