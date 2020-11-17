Украине нужен карантин, который не заставит людей умирать с голоду, – Бацман

Карантин выходного дня в Украине губителен для малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры должны вводиться параллельно с государственной поддержкой бизнеса и граждан.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала журналист Алеся Бацман. "Это убьет малый и средний бизнес. Это не очень повлияет на тех, кто очень богатый. Но для тех, кто считает деньги день в день и не имеет запаса, это будет конкретное банкротство", – сказала она.

"Я за тот карантин, который не только не убьет людей от коронавируса, но и не заставит их умереть с голоду", – подчеркнула журналист.

Она сравнила карантин в Украине с хирургической операцией без наркоза. "Адаптивный карантин выходного дня – это, как мне кажется, выглядит так: есть человеческий организм, а ему берут и отрезают палец, причем, без наркоза. Отрезают второй палец, без наркоза. И человек в муках истекает кровью. Вместо того, чтобы под наркозом сделать какую-то операцию, и он будет жить".

Бацман привела пример государственной поддержки бизнеса и граждан в двух странах – Австрии и США. В первой представителю малого бизнеса было списано 30% государственного кредита, который он взял на 15 лет. Во второй молодому безработному была предоставлена финансовая помощь в размере 3200 долларов в месяц "плюс талоны на еду в хорошие фудмаркеты".

"Понятно, что есть много факторов, понятно, что Украина очень бедная страна, но не все так плохо. Мы создали ковидный фонд, у нас это получилось. Но куда он пошел? У нас было 7 месяцев, чтобы подготовиться. Если мы что-то закрываем, давайте поддерживать бизнес, давайте строить больницы", – подчеркнула журналист.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что "сохранение здоровья и жизни – улица с двусторонним движением", и граждане должны с пониманием относиться к рекомендуемым ограничительным мерам.

Бацман привела пример Вены и Одессы, где она недавно побывала. По ее словам, в столице Австрии граждане "соблюдают масочный режим, используют антисептики, они понимают". "В Одессе – огромные залы, рестораны, аптеки – ни одного человека в маске. В маске были только мы. При этом одесские инфекционисты мне говорят, что уже в коридорах больные лежат".

Как писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде во вторник, 17 ноября, рассмотрят постановление об отмене карантина выходного дня и вызовут главу Кабмина Денис Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с коронавирусом.