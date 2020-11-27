Карантин выходного дня не показал эффективности, – Рубан

Мирослав Семенюк Общество 12:57, 27.11.2020 Обновлено: 13:32, 27.11.2020

Карантин выходного дня в Украине не показал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса (COVID-19).

Как заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, нужно как можно быстрее вводить локдаун.

По его словам, это должно быть единое решение по всей стране, рассматривать ситуацию отдельно по регионам не целесообразно.

"Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата по эффективности", – подчеркнул Рубан.

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