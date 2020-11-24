Карантин выходного дня не остановит COVID-19: когда увидим результаты и будет ли локдаун

Карантин выходного дня в большинстве украинских городов действует два выходных подряд. В субботу и воскресенье закрыты все магазины, кроме продуктовых, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, рестораны и кафе работают только на вынос. Президент Владимир Зеленский заявил, что такой вариант ограничений сдерживает рост эпидемии, но в Минздраве подчеркнули, что реальный эффект можно будет оценить ближе к концу этой недели.

OBOZREVATEL попытался узнать, насколько эффективный карантин выходного дня

В понедельник, 24 ноября, на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни в Офисе президента, отчитались, что в целом украинцы стали более ответственно относиться к карантинным мероприятиям. Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима, который усилили на прошлой недели, было выписано 1300 штрафов.

А главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко добавил: недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Правда, вечером того же дня в эфире телеканала Прямой он заявил, что карантин "выходного дня" не должен был существенно повлиять на снижение заболеваемости, потому что страна не закрылась полностью. Мол, такой вариант карантина предназначен для уменьшения мобильности населения хотя бы в течение двух дней из семи.

Судя по официальной статистике, на вторник, 24 ноября, в Украине зафиксировали 12 тыс. 287 новых случаев коронавирусной болезни и 188 новых смертей. Днем ранее, после выходных, на понедельник 23 ноября было 10 тыс. 945 заболевших и 124 смерти. Но низкая статистика по заболевшим на выходных отмечается в Украине все 8 месяцев эпидемии. Как правило, это из-за того, что на выходных люди меньше обращаются за медпомощью.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", – отчитался президент Зеленский в понедельник.

В целом эффект от введения карантина выходного дня в Украине можно будет оценить только ближе к 1 декабря – через две недели после начала действия ограничений. Именно столько длится инкубационный период болезни, отметили OBOZREVATEL в МОЗ. По словам главы ведомства Максима Степанова, во время последних выходных, 21 и 22 ноября, украинцы уже более ответственно отнеслись к соблюдению карантинных ограничений, чем это было раньше.

Депутат от партии "Европейская солидарность" и член комитета по здравоохранению Яна Зинкевич категорически против варианта карантина выходного дня. По ее мнению, эффективности от такой меры мало, но вреда больше. Логичнее всего закрыться на новогодне-рождественские праздники: "Зачем сейчас убивать бизнес и не давать ему возможности работать? На выходных все закрыто, зато в будние дни повсюду огромные очереди, то есть скопление людей. А это – передача инфекции".

Ее коллега по комитету и депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина сказала OBOZREVATEL, что пока слишком рано говорить о работе карантина выходного дня, конкретные результаты сможем увидеть позже.

"Зеленскому кажется, что сегодняшние 11 тыс. больных COVID-19 – это лучше, чем было 21 ноября – более 14,5 тыс. случаев. Но давайте обратим внимание на количество тестирований. Кроме карантина выходного дня, у нас существуют выходные дни для тестирования, когда делают вдвое меньше тестов. 21 ноября сделали 45,5 тыс. ПЦР-тестов, а через два дня, 23 ноября, почти вдвое меньше. Если сделали вдвое меньше тестов, то меньше и новых случаев. Поэтому не следовало вводить карантин выходного дня. Лучше ввести эффективное тестирование как в будни, так и в выходные. Международная практика уже доказала, что такие половинчатые карантины неэффективны и незначительно снижают распространение эпидемии. Однако очень сильно бьют по бизнесу, что отражается на экономическом состоянии страны", – заверила депутат.

Врачи, к которым OBOZREVATEL обратился за комментарием, все-таки настаивают на введении полного локдауна на 3-4 недели. Именно столько времени нужно для того, чтобы разорвать цепь болезни. Бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что локдаун нужно было вводить еще две недели назад, а за его промедление страна будет платить человеческими жизнями.

"Условно говоря, никогда не поздно ввести локдаун. Но здесь вопрос не в том, поздно или не поздно. Это вопрос того, какую цену мы заплатим за такие решения. В сутки будет умирать по 200 человек, посчитайте, это и станет той ценой, которую мы заплатим", – уточнил он.

По мнению украинского эпидемиолога, в прошлом начальник управления социально-гигиенического мониторинга Госсанэпидслужбы Украины, советник председателя структуры Светлана Доан, карантин вводится для того, чтобы растянуть инфекцию во времени, а не остановить ее. Инфекция с капельным механизмом передачи останавливается только вакцинаиею, а не карантином.

"Капельный механизм передачи – это геометрическая прогрессия: один человек заражает трех-четырех, а если это скопление – еще больше. Чем больше у нас будет ограничительных и жестких мер, тем лучшим будет эффект по сдерживанию распространения инфекции. Весной мы ввели карантин, тогда нам нужно было дожить до лета. Летом капельный механизм передачи теряет активность. Карантином выходного дня мы не остановим инфекцию, зато уменьшим количество заболевших".

По официальной статистике Минздраве, на данный момент почти 28 тысяч украинцев лечатся от коронавируса на стационаре. Полный локдаун в Украине возможен в случае коллапса медицинской системы – на данный момент это 30 тыс. заболевших в сутки. Однако, даже невзирая на эти цифры, карантин в Украине по варианту весны, скорее всего, введут с 20-х чисел декабря. Продлиться он может до 14 января 2021 года.