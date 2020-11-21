Карантин выходного дня: хотим услышать результаты
В стране моей мечты.
Власти не пох*й на своих граждан и власть умеет доказывать цифрами свою правоту или очень быстро признаёт, что сделала ошибку.
В стране моей мечты.
Делают замеры и сообщают обществу результаты от внедрения того или иного решения.
Тем более.
Такого неоднозначного и такого резонирующего как Карантин Выходного Дня.
В стране моей мечты.
После первого карантина выходного дня за следующие 5 дней посчитали бы первые итоги и эффективность от этого решения и сообщили бы обществу предварительные конкретные факты.
Может.
Снижение количества заражений.
Снижение количества обращений.
Снижение количества госпитализаций.
Снижение хоть чего-то кроме доходов и уровня жизни людей.
Прошло 5 полных РАБОЧИХ дней после окончания 2 дней локдауна.
Какие результаты?
Спрошу прямо.
Вы же наверное как-то планировали мерять эффект от его внедрения?
Типа.
Раз в субботу и воскресенье все сидели дома, значит через три дня в среду сдавать анализы пойдёт на 20% меньше людей, а в пятницу уровень суточных заболеваний уменьшится на 12%. А на 10 день начнётся системное падение прироста госпитализаций.
Говорю прямо.
Мы с нетерпением ждём, что уже на следующей неделе, вы запишите видео с участием Зеленского, Шмыгаля, Степанова и Ляшка, где дружно сообщите всем нам итоги этого эксперимента.
Желаю вам не об*ср*ться.