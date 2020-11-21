В стране моей мечты.

Власти не пох*й на своих граждан и власть умеет доказывать цифрами свою правоту или очень быстро признаёт, что сделала ошибку.

В стране моей мечты.

Делают замеры и сообщают обществу результаты от внедрения того или иного решения.

Тем более.

Такого неоднозначного и такого резонирующего как Карантин Выходного Дня.

В стране моей мечты.

После первого карантина выходного дня за следующие 5 дней посчитали бы первые итоги и эффективность от этого решения и сообщили бы обществу предварительные конкретные факты.

Может.

Снижение количества заражений.

Снижение количества обращений.

Снижение количества госпитализаций.

Снижение хоть чего-то кроме доходов и уровня жизни людей.

Прошло 5 полных РАБОЧИХ дней после окончания 2 дней локдауна.

Какие результаты?

Спрошу прямо.

Вы же наверное как-то планировали мерять эффект от его внедрения?

Типа.

Раз в субботу и воскресенье все сидели дома, значит через три дня в среду сдавать анализы пойдёт на 20% меньше людей, а в пятницу уровень суточных заболеваний уменьшится на 12%. А на 10 день начнётся системное падение прироста госпитализаций.

Говорю прямо.

Мы с нетерпением ждём, что уже на следующей неделе, вы запишите видео с участием Зеленского, Шмыгаля, Степанова и Ляшка, где дружно сообщите всем нам итоги этого эксперимента.

Желаю вам не об*ср*ться.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.