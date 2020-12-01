Карантин выходного дня был ошибкой
Итак.
Карантин выходного дня был ошибкой.
Очевидно.
Факт.
3 уик-енда подряд псу под хвост для малого бизнеса.
Я знаю, сколько это стоит.
Знает ли какое-нибудь Министерство, экономики, например, сколько это стоит?
Знает ли налоговая сколько потерял бюджет?
Знает ли Президент эти цифры?
Они легко считаются.
Извините ни от кого не будет, я так понимаю?
"Профи" ж не извиняются?
Только полный локдаун разорвёт социальные связи.
3 недели полного локдауна.
Ок.
Полный локдаун правильно.
Равные ли кокурентные условия локдауна для бизнеса будут ?
Или Эпицентро-Велюрный?
Почему не с 1 декабря по 25 декабря?
Почему с 24 декабря по 15 января?
Думаете что на НГ люди не будут собираться ?
Вряд ли.
Ааа.
Я понял название интеллектуальный локдаун.
Зря так назвали.
Надо было назвать патриотический локдаун.
Мы б одели вышиванки, пели бы Гимн и кричали Слава Украине.
Хоть какая-то польза нации от Вас была, интеллектуальные Вы наши.
Это я не про нас.
Это я про наших руководителей принявших "интеллектуальное" решение.
(Я про сроки, про про*б карантина выходного дня, про провал медицины)
Где-то на IQ 55 решение.
Аж.
Да, забыл, а что там с компенсациями гражданам?
Я слышал денег нет, но надо держаться?
Вы ж скажите.
Мы будем.
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