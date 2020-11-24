Бьет по бизнесу, но не останавливает коронавирус, – Стефанишина о карантине выходного дня

Частичные карантины неэффективны и не значительно снижают распространение эпидемии коронавируса, но очень сильно бьют по бизнесу, а это отражается на экономическом состоянии страны в целом.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала депутат от партии "Голос" и член комитета по охране здоровья Ольга Стефанишина. По ее словам, это уже доказала международная практика, поэтому вряд ли введенный в Украине карантин выходного дня будет эффективным.

"Пока слишком рано говорить о том, что карантин выходного работает. Увидеть эти результаты мы еще не можем. Но половинчатые карантины неэффективны, это уже доказала международная практика. Они незначительно снижают распространение эпидемии, но очень сильно бьют по бизнесу. Позже это отображается на экономическом состоянии страны в целом", – сказала Стефанишина.

По ее словам, вместо этого украинской власти стоит обратить внимание на количество тестирований, особенно в выходные дни, когда их делают вдвое меньше, чем в будни.

"Господину Зеленскому кажется, что 11 тысяч больных COVID-19 – это лучше, чем более 14,5 тысяч случаев двумя днями ранее. Но здесь все понятно: сделали вдвое меньше тестов – меньше и новых случаев. Хватит вводить карантин выходного дня, лучше внедрить эффективное тестирование как в будни, так и в выходные", – подытожила она.

Больше о том, действительно ли карантин выходного дня является эффективным – читайте в материале OBOZREVATEL.

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