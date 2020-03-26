Главная Новости
26 марта • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Карантин в Украине закончится к маю? Бывший санврач назвал условие

Читать материал на украинском

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса могут снять в анонсированные правительством сроки – 24 апреля – и не продлевать на май.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, к тому времени Украина должна пройти пик заболеваемости, который выпадет как раз на середину апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Карантин, скорее всего, снимут в анонсированные даты и не продолжат. При повышении температуры воздуха вирус, как и любое ОРВИ, теряет свою способность к такому быстрому распространению, как сейчас. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень десятков случаев, а летом должна уменьшиться", – отметил он.

Полное интервью с Святослав Протасом читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет через 2-3 недели, но он довольно быстро пойдет на спад.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Святослав Протас
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
24
20
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Карантин закончится вместе с последним украинцем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Горелов Сергей, тебя ишак под хвост имеет потому и дерьмо фонтаном из горла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги