Карантин в Украине закончится к маю? Бывший санврач назвал условие

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса могут снять в анонсированные правительством сроки – 24 апреля – и не продлевать на май.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, к тому времени Украина должна пройти пик заболеваемости, который выпадет как раз на середину апреля.

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Карантин в Украине

"Карантин, скорее всего, снимут в анонсированные даты и не продолжат. При повышении температуры воздуха вирус, как и любое ОРВИ, теряет свою способность к такому быстрому распространению, как сейчас. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень десятков случаев, а летом должна уменьшиться", – отметил он.

Полное интервью с Святослав Протасом читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет через 2-3 недели, но он довольно быстро пойдет на спад.

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