Карантин в Украине: за что штрафовали украинцев и как оспорить в суде

В Украине с начала введения карантина украинцев штрафовали за выход на улицу без документов и нахождения в общественном месте без маски.

Всего в реестре судебных решений более полутора тысяч дел из 33 тысячи постановлений по статье 44-3 КУоАП за нарушение правила карантина, передает "Сегодня".

Карантин в Украине

Почему штрафуют украинцев

Согласно постановлению Кабмина на время карантина украинцы обязаны при выходе из дома иметь документы, удостоверяющие личность.

"Эта норма была установлена для того, чтобы правоохранители могли проверить, не находится ли человек в обсервации и не нарушает ли правила карантина. Однако никаких дополнительных реестров больных или лиц, находящихся в обсервации, не разработали, потому что это нарушало бы права этих людей. Следовательно, это сделало невозможным и выяснение таких фактов по документам, удостоверяющим личность", – пояснила юрист Виталия Серебрянская.

Данный запрет действует и сейчас, поэтому на улице находиться в маске и с документами.

Отмечается, что украинцам рассылают повестки в суд по почте, но в некоторых населенных пунктах нет почтовых отделений и люди просто не получают вызовы в суд. Поэтому суд выносит решения без участия людей.

Карантин в Украине

Когда полиция может требовать документы

Юристы поясняют, что полиция имеет право требовать предъявить документы, только на основаниях, предусмотренные ст. 32 Закона Украины "О национальной полиции":

если лицо находится в розыске, или имеет признаки безвестно пропавшего;

если существует достаточно оснований считать, что человек совершил или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в местах осуществления специального полицейского контроля;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых запрещен;

если лицо находится на месте совершения преступления или ДТП, или чрезвычайного происшествия;

"Штраф налагается судом, а не полицией, которая только составляет протокол. Во время судебного разбирательства лицо, на которое был составлен протокол, вправе подать возражения, в которых можно изложить обстоятельства дела и обосновать свою невиновность", – отметили юристы.

Если суд все же признает украинца виновным и налагает штраф, то можно обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Карантин в Украине

Как оспорить штраф в суде

Оспорить штраф нужно в судебном порядке в течение 10 дней. Украинцу нужно явиться на судебное заседание и уже там доказывать свою невиновность.

"Не надо отказываться подписать протокол. Просто укажите в нем свою версию событий и сделайте отметку, если вам не позволили воспользоваться помощью адвоката. Обязательно явитесь в суд на рассмотрение дела. Если вы не получили повестку, самостоятельно уточняйте в канцелярии дату рассмотрения", – посоветовал юрист Сергей Бурлаков.

По его словам, при защите на суде можно указывать на правильность составления протокола, который порой составлен полицией некачественно: не указана суть нарушения и перечень противоправных действий, конкретная норма законодательства, которая была нарушена, и т.д.

"Обращайте внимание суда на отсутствие достаточных доказательств вашей вины, отсутствие свидетелей. Ведь все сомнения в виновности будут трактоваться в вашу пользу, доказывать – это обязанность полиции. Если доказательств достаточно и вы признаете вину, в содеянном лучше раскаяться, указать на свою положительную характеристику и плохое материальное положение. Возможно, судья решит ограничиться замечанием", – резюмировал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что карантин в Украине из-за распространения COVID-19 однозначно продлится до 22 июня.