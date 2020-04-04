Карантин в Украине: юрист объяснил, что такое общественное место и как посещать

В украинских законах четко не прописано, что такое "общественное место". Поэтому после введения карантинных мер 6 апреля стоит лишний раз избегать тех мест, где запрещено курение.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист Александр Марусяк. Он уточнил, что термин есть лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

"Там сказано, что "общественным местом является часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы". Довольно сложная формулировка и то, она относится только к этому закону и малопригодна к нынешним условиям пандемии. При этом больше в законах я не встречал этого термина", – подчеркнул юрист.

Марусяк просит украинцев обращать внимание на статью 13 этого закона. Там есть перечень общественных мест, которые гипотетически могут попасть под описание. Правда, юрист отмечает, что определить точно, нарушил человек или нет – сложно.

В перечень общественных мест входят: лифты, таксофоны, территория больниц, детские и спортивные площадки, подземные переходы, подъезды, транспорт, вокзалы, аэропорта, общежития, отели, остановки общественного транспорта.

Отметим, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Среди прочего, запрещается с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист детально разъяснил какие права есть у украинцев после введенных ограничений.

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