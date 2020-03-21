В Украине с 22 марта Вооруженные силы будут совместно с Нацполицией и Нацгвардией патрулировать улицы во время карантина.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, командованием военных гарнизонов ВСУ "приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами".

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украина, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины", – сказано в заявлении.

В Украине ужесточат контроль карантина

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 47 случая заболевания коронавирусом, из которых 25 – в Черновицкой области. При этом трое заболевших скончалось, а один победил инфекцию.

Растет вероятность введения чрезвычайного положения. Вскоре этот вопрос будет обсуждаться на заседании СНБО по инициативе президента Владимира Зеленского.

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