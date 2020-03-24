Карантин в Украине: врач рассказала, когда коронавирус отступит

Коронавирус в Украине пойдет на спад ближе к лету, поскольку подобные вирусы чувствительны к солнечному свету. Однако уже осенью возможна новая волна эпидемии.

Такой прогноз озвучила в эфире ObozTV врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

На вопрос, когда коронавирус пойдет на спад, Мироненко ответила: "Ждем, что летом, скорее всего, активизации этого возбудителя не будет. Он передается респираторным путем, через воздух. Он является чувствительным к инсоляции, то есть ультрафиолетовому излучению, которого летом много благодаря солнцу. Кроме того, летом открыты окна, и эти сквозняки принципиально снижают концентрацию инфекционного аэрозоля, вирус гибнет".

Как отметила вирусолог, летом украинцы обычно имеют дело с кишечными инфекционными заболеваниями, а зимой, весной и осенью, когда холодно - с респираторными инфекциями.

"Потому, по моему мнению, летом у нас будет затишье, будет мало респираторных инфекций, в том числе вызванных новым коронавирусом. Но уже осенью мы можем вновь столкнуться с такой угрозой, и будет количество больных расти. Это мой прогноз. Есть такая медицинская закономерность", - заявила она.

Вирусолог также выразила надежду, что до начала мая карантин в Украине прекратится.

"У нас, возможно, будет относительно спокойное лето. Но это лето нам будет дано для того, чтобы подготовиться к возможной бурной осени", - пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она назвала два метода диагностики коронавируса.

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