Главная Новости
26 марта • обновлено в 17:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Карантин в Украине: в ПЦУ рассказали, как будут отмечать Пасху

1.1т
Читать материал на украинском

Православная церковь Украины готовится отмечать Пасху в условиях карантина из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ректор Открытого православного университета, протоиерей Георгий Коваленко в эфире ObozTV рассказал, как ПЦУ относится к карантинным ограничениям.

Священник подчеркнул, что ПЦУ намерена "действовать в соответствии с теми предписаниями, которые дают власть и врачи".

"Церковь уже начала готовиться. По общению со специалистами было понятно, что пик опасности будет приходиться на период с Вербного воскресенья до Пасхи. Я думаю, что церковь, с одной стороны, уже готова, потому что мы на этой неделе уже видели трансляцию онлайн, и большинство из нас как раз молилось дома", – отметил Коваленко.

Протоиерей выразил уверенность, что, к Пасхе ПЦУ опубликует рекомендации священникам и верующим – "будут даны возможности и для общения, и для совместной молитвы". При этом церковь "не будет подвергать своих верующих опасности".

"Службы в храмах будут происходить без присутствия людей. Будет священник или несколько священников, в соответствии с тем, какое будет разрешение на количество. Будет там один или несколько хористов. Все это может транслироваться, я не вижу никакой проблемы таким необычным способом провести Пасху", – объяснил священник.

"Мы имеем опасность и будем в соответствии с ней действовать. Как говорил господь – не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, мы найдем тот формат, в котором мы отпразднуем Пасху как самый великий и самый любимый день для всех православных украинцев", – заключил он.

Георгий Коваленко

Георгий Коваленко

orthodoxy.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Темы
Пасха Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Георгий Коваленко
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги