Православная церковь Украины готовится отмечать Пасху в условиях карантина из-за коронавируса.

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Ректор Открытого православного университета, протоиерей Георгий Коваленко в эфире ObozTV рассказал, как ПЦУ относится к карантинным ограничениям.

Священник подчеркнул, что ПЦУ намерена "действовать в соответствии с теми предписаниями, которые дают власть и врачи".

"Церковь уже начала готовиться. По общению со специалистами было понятно, что пик опасности будет приходиться на период с Вербного воскресенья до Пасхи. Я думаю, что церковь, с одной стороны, уже готова, потому что мы на этой неделе уже видели трансляцию онлайн, и большинство из нас как раз молилось дома", – отметил Коваленко.

Протоиерей выразил уверенность, что, к Пасхе ПЦУ опубликует рекомендации священникам и верующим – "будут даны возможности и для общения, и для совместной молитвы". При этом церковь "не будет подвергать своих верующих опасности".

"Службы в храмах будут происходить без присутствия людей. Будет священник или несколько священников, в соответствии с тем, какое будет разрешение на количество. Будет там один или несколько хористов. Все это может транслироваться, я не вижу никакой проблемы таким необычным способом провести Пасху", – объяснил священник.

"Мы имеем опасность и будем в соответствии с ней действовать. Как говорил господь – не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, мы найдем тот формат, в котором мы отпразднуем Пасху как самый великий и самый любимый день для всех православных украинцев", – заключил он.

Георгий Коваленко orthodoxy.org.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,

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