Карантин в Украине: в МВД жестко ответили противникам ограничений

Карантин в Украине из-за коронавируса не ограничивает права и свободы граждан, а обвинения в адрес власти в создании "полицейского государства" необоснованны.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя жалобы украинцев на ущемление своих прав из-за карантина.

"У нас любая проблема пытается политизироваться. Мне смешно слышать о полицейском государстве, считаю эти обвинения, мягко говоря, неадекватными", - подчеркнул советник министра.

Шкиряк выразил надежду, "что у людей придет понимание, перед какой угрозой оказался мир и Украина".

"Разговоры о полицейском государстве - элемент политического пиара и не больше. А относительно ограничения прав и свобод, я бы хотел спросить - в чем ограничение?" - заявил он.

Также Шкиряк добавил, что полиция "будет выполнять все свои функции независимо от того, карантин или не карантин".

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