Карантин в Украине ужесточили: юрист объяснил кого и как накажут

С 6 апреля в Украине будут действовать более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя будет появляться в общественных местах без маски, в количестве больше двух человек и без документов. Юристы объяснили, какие у украинцев остаются права.

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Адвокат Иван Либерман рассказал "КП в Украине", что если вы считаете, что соблюдали санитарные меры, то имеете право не подписывать административный протокол, пока на место не прибудет ваш адвокат.

"Когда нет своего, вызывайте адвоката по линии бесплатной юридической помощи. Если полицейский отказывается ждать – а на приезд юриста в условиях, когда не ходит транспорт, может уйти несколько часов, – напишите в протоколе замечание, что вам не обеспечили конституционное право на защиту, но сам документ не подписывайте", – отметил он.

Полицейский вынужден будет найти двух понятых, чтобы зафиксировать отказ. А суд не признает протокол с отказом предоставить адвоката.

Иллюстрация pixabay.com

Власти предписывают не ходить больше двух человек, за исключением родителей с детьми. Но что будет, если ребенок уже достиг совершеннолетия и вышел с отцом и матерю в магазин, чтобы купить побольше продуктов?

"Нарушение не распространяется на лиц, которые являются членами одной семьи, то есть проживают вместе и контактируют друг с другом вне общественных мест. Если полицейский откажется это признать, совместное проживание можно будет доказать в суде", – подчеркнул адвокат.

Теперь под запретом парки, скверы, лесополосы, набережные, то есть все места, раньше считающиеся зонами отдыха. Но если человек идет через парк по делу, например, в магазин?

"Отделить прогулку от делового перехода юридически невозможно. Можно только разъяснить стражу порядка вашу цель. Если он упорствует в составлении протокола, вызывайте адвоката и не подписывайте без него протокол. То есть выполняете выше указанную рекомендацию", – объяснил Либерман.

Кроме этого, он считает, что зоны, где нельзя находиться, должны быть помечены соответствующими знаками.

Пропуск в парки и лесопарки получают только люди, которые вынуждены находиться там по служебной необходимости или выгуливать своих питомцев.

"Если в постановлении Кабмина конкретно указана формулировка о домашних животных, то под эту категорию подпадают все питомцы. Хоть бульдог, хоть хомячок", – добавил юрист.

Если суд все-таки наложит штраф в размере 17 тыс. грн за нарушение условий карантина, его можно будет обжаловать в апелляционном порядке. Если проиграть апелляцию и отказаться платить, то взыскания могут обратить на банковские счета или имущество.

Если и этого нет, то исполнительное производство закроют, но ваше имя зависнет в реестре должников: штраф + 10%. Когда появится банковский счет, эти деньги могут списать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Среди прочего, запрещается с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

Также Шмыгаль заявил, что украинцы в конце апреля вернутся на работу, общественный транспорт запустят, однако карантин для студентов и школьников продолжится.

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