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24 марта • обновлено в 11:00
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Карантин в Украине убьет 10 тысяч человек: Комаровский сделал неожиданное заявление

8.2т
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Карантин в Украине из-за коронавируса COVID-19 спасет около 10 тысяч пожилых людей, но он станет причиной такого же количества смертей тех, кого не прооперируют по поводу других болезней или кому не будет своевременно оказана медицинская помощь.

Такое мнение высказал известный врач Евгений Комаровский в интервью изданию "Гордон". Он отметил, что в сегодняшних условиях проблемой станет и то, что поликлиники практически прекратили делать плановые прививки.

"Я четко могу сказать: да, все очень сложно, потому что – сейчас я буду говорить страшные вещи – мы ввели строжайший карантин и этим карантином можем реально спасти порядка 10 тыс. жизней пожилых людей", – сказал врач.

Комаровский сделал неожиданное заявление о карантине в Украине. Иллюстрация

Комаровский сделал неожиданное заявление о карантине в Украине. Иллюстрация

"Но мы также убьем не меньше 10 тыс.тех, кто не будет сейчас своевременно прооперирован по поводу ишемической болезни сердца, которые не будут своевременно прооперированы по поводу онкологии, кто будет сейчас лежать дома с маточными кровотечениями, у кого будет острый геморрой и у кого будет еще куча болезней, которые потребуют оперативного вмешательства", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус по состоянию на утро 24 марта поразил уже более 381 тысячи человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время как в Китае пошла на спад. В Украине, где официально подтверждены 73 случая заражения и еще сотни под подозрением, ввели ограничения.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Комаровский прав - любая борьба с чем бы то ни было неизбежно приносит не только пользу, но и вред. Нередко в итоге вреда оказывается больше, чем пользы.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
лечение по телевизору = обед по телефону.
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Журба Валентина
Журба Валентина
3 раковый корпус - тем более к скорым не привязан, им как раз карантин нужен с тройным оцеплением! 4 все профильные институты залились, кто бленидой, кто клоповником и работают штатно 5 смерть от геморроя грозит разве что этому дохтуру, который на телевидении пятую точку просидел!
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