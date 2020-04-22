Карантин в Украине стоило смягчить: почему правительство пошло другим путем и что не так

22 апреля правительство продолжило карантин в Украине до 11 мая из-за эпидемии коронавируса. Анонсированные ранее смягчения, о которых на днях говорил министр здоровья Максим Степанов, не ввели. Хотя планировали позволить прогулки в парках, открыть музеи и библиотеки с четким количеством лиц, соблюдением ограничений по дистанции и термоскринингу на входе в заведение.

Почему не смягчили карантин и что по этому поводу советуют эпидемиологи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Карантин смягчат после прохождения пика эпидемии

Начнем с решения правительства, которое приняли в среду, 22 апреля. Несмотря на анонсированные ранее смягчения карантина, их решили не вводить. Главная причина – в Минздраве опасаются, что такие меры могут привести к резкому всплеску количества инфицированных и обострить пик эпидемии. Медицинская система не справится с нагрузкой, введя ее в коллапс.

Если в начале апреля говорили о том, что пик придется на 24-27 апреля, после чего планировали ослаблять карантин, то теперь в Национальной академии наук спрогнозировали другие даты. Их две – 2-5 мая, но наибольшее количество летальных случаев ожидают в период с 3 по 8 мая. Основная причина – празднования Пасхи в Украине и майских праздников, когда люди массово нарушают карантин. В худшем сценарии суточное количество больных может достигать 1,5-2 тысячи. Ход событий, который рассматривают сейчас – это 20 смертей в сутки. Далее заболеваемость должна пойти на спад и с 12 мая карантин ослабят, но постепенно.

"Предварительно это "день конца карантина", если 10 дней до этого процент новых случаев COVID-19 не будет превышать 5%. Больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее, чем на 50%. Сейчас они заполнены больными на 10% и это означает, что мы идем по умеренному сценарию. После этого выходим из карантина в четыре этапа. Они прописаны, сообщим о них позже", – анонсировал премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине

При прохождении пика до 8 мая, уже 11 мая планируют открыть парки, скверы, учреждения торговли непродовольственными товарами, часть объектов бытовых услуг. При этом люди должны ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию, в учреждениях проводить постоянную дезинфекцию. Транспорт хотят запускать поэтапно. Сначала запустят городской, затем междугородный, межобластной, глобальные железнодорожные перевозки и авиацию. По оптимистическому сценарию, два последних этапа могут реализовывать не раньше июля-августа.

Кто инициатор продления карантина

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что решение продлить карантин и не ослаблять его до 11 мая приняли в Минздраве. Министерство внутренних дел, которое выступает за усиление мер, вроде не принимало участия в рекомендациях усиления или отмене карантина.

В то же время пока часть малого бизнеса начала готовиться к смягчению, другая часть бизнеса и не закрывалась. Такую тенденцию подметил украинский бизнесмен Алексей Давыденко, написав соответствующий пост в Фейсбуке. Мол, гуляя по столичному Крещатику он обнаружил, что там работают все магазины электроники. Заходят десятки посетителей, в масках. На входе стоят антисептики, уборщица протирает ручки дверей и моет пол.

"В этом нет ничего плохого и я рад, что у них есть работа. Но разве магазин мебели, света или посуды не готовы так же соблюдать строгого режима на входе и работать? Конечно, готовы, но для них действует карантин и запрет на торговлю. Так же повсеместно закрыли все киоски продажи кофе в разовых стаканчиках. Тысячи малых предпринимателей остались без работы. Почему же тогда не закрыли продажу кофе в таких же стаканчиках через окно на МакДрайв Макдональдса? Почему мировому гиганту можно продавать кофе, а небольшому украинскому кафе нет? – поинтересовался блогер.

Его сообщение в Фейсбуке собрало более 50 000 лайков в сутки.

"Такой подход несбалансированный, нерациональный и безосновательный, так что возмущение общества справедливое. Карантин расколол его на своих и чужих, хотя все мероприятия должны быть направлены на выявление, изоляцию и оказания помощи больным людям. Единственными источником инфицирования является больной человек, а не на ущемление прав и свобод здоровых граждан", – заметил бывший санитарный врач Святослав Протас.

Что о карантине говорят эпидемиологи

Ряд опрошенных OBOZREVATEL авторитетных украинских эпидемиологов советовали бы власти смягчить карантин. Например, при условии сохранения дистанции минимум в два метра позволить людям гулять в парках, открыть мини-кафе и даже небольшие рестораны с соблюдением правил дезинфекции. При этом, некоторые считают, что общественный транспорт действительно запускать рано, так же как и восстанавливать обучения в школах и университетах, открывать торгово-развлекательные центры, кинотеатры, культовые сооружения. Это места массового скопления людей, в соответствии – возможна вспышка вируса.

"Общественный и пассажирский транспорт, учебные процессы, развлекательные заведения, кинотеатры, культовые сооружения – могут быть катализатором вспышки вируса. Это большое скопление людей и тесные контакты. Все остальные мы отпускаем и мониторим ситуацию. Закрытие кафе и других малых ресторанов – абсурд, не стоило этого делать. Такое впечатление, что это ввели по политическим соображениям, чтобы показать мощь полицейской страны и заработать на здоровых людях", – отметил Святослав Протас.

"Власть должна применять т.н. рискоориентированный подход в карантине. После Пасхи можно было бы снимать последние дополнительные ограничения, которые вводились по принципу "лучше пожалеть и сделать, чем не сделать и пожалеть". Следовало позволить людям бывать на свежем воздухе, а общий масочный режим, который является малоэффективным для населения, лучше оставить для тех профессий, которые контактируют с большим количеством человек. Это работники магазинов, аптек, полиции", – добавил он.

Коронавирус в мире

Одна из ведущих вирусологов страны Алла Мироненко считает, что в нынешней ситуации с заболеваемостью коронавирусом, можно было бы запустить даже общественный транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки антисептиками или одевать перчатки. А вот открывать школы или университеты – действительно рано, потому что дети могут служить источником распространения вируса.

"В транспорт можно пускать людей только в масках и перчатках. А вот школьники пусть уже дистанционно заканчивают школы. Не стоит собирать много детей в одном помещении в школе. Заболеют они или нет, но могут служить источником распространения вируса. В школу можно пускать уже после лета", – сказала Мироненко.

Что происходит в странах ЕС

Большинство европейских стран, которые ввели карантин в начале марта, ослаблять его начали с 13 апреля. То есть через полтора месяца, сразу после достижения пика по количеству инфицированных. Прежде всего это Австрия, Чехия, Германия, Норвегия. О небольшом послаблении заявила также Италия и Испания, наиболее пострадавшие от пандемии. Итальянцам с 4 мая позволят игры с детьми на свежем воздухе, возобновится строительство, торговля, бары и рестораны.

В Германии уже открыли небольшие магазины, книжные магазины, гаражи и велосипедные магазины. Планируется открыть также выпускные классы, а университетам будет разрешено проводить экзамены.

С 1 мая в Австрии хотят возобновить работу крупных магазинов, парикмахерских и спортивных площадок, а с 15 мая планируют постепенно открывать и рестораны. Жителям Чехии даже разрешили выезжать за границу по делам или в гости к родным, но по возвращении они обязаны находиться 14 дней на карантине.

Франция разрешила посещение домов престарелых. При этом физический контакт все еще запрещен. После 11 мая там хотят постепенно открывать школы и детские сады.

В Польше с понедельника 20 апреля власти открыли для посещения парки и леса, увеличили количество людей, которым разрешено входить в магазины.

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