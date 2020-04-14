После пасхальных праздников в Украине можно было бы ослабить карантин из-за COVID-19, разрешив людям прогулки, а масочный режим следует оставить для тех профессий, которые имеют массовые контакты с людьми.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. При этом, по его словам, общественный транспорт стоит запускать в последнюю очередь, поскольку массовое скопление людей может спровоцировать наиболее благоприятные условия для распространения вируса.

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"После Пасхи можно было бы снимать последние дополнительные ограничения, которые вводились по принципу "лучше пожалеть и сделать, чем не сделать и пожалеть". Следует позволить людям бывать на свежем воздухе, а общий масочный режим, который является малоэффективным для населения, лучше оставить для тех профессий, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники магазинов, аптек, полиции. Общественный транспорт следует запускать в последнюю очередь. Это места массового скопления, тесный контакт и наиболее благоприятные условия для распространения вируса", – отметил он.

Карантин в Украине

По словам врача, также стоит запустить работу крупных предприятий, а вот развлекательные центры и спортивные заведения открывать в последнюю очередь.

"Это можно делать только тогда, когда у нас будут объективные данные, что большинство населения переболело и имеет иммунитет или же когда будет резкое снижение количества новых случаев, поступающих на лечение в стационары. Чтобы запустить железнодорожное и автобусное сообщение, тоже следует знать реальное количество больных. Если переболело мало людей – общественный транспорт может спровоцировать очередную волну вируса", – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Протас советовал запустить тестирование среди населения на наличие иммунитета к вирусу, чтобы не допустить увеличения количества инфицированных коронавирусом после ослабления карантина в Украине.