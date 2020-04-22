Врач призвал открыть кофейни и рестораны в Украине, несмотря на COVID-19

В Украине следует ослабить карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, открыв кафе и рестораны, однако при этом оставить закрытым общественный транспорт, школы и университеты, развлекательные заведения, кинотеатры и культовые сооружения.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал бывший главный санитарный врач Святослав Протас. По его словам, эпидемиологических оснований закрывать малый и средний бизнес у нас нет, а карантин нужно направить на выявление, изоляцию и оказания помощи больным людям, а не здоровым.

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"Есть критические направления и отрасли, которые могут быть катализатором вспышки вируса – это общественный и пассажирский транспорт, учебные процессы, развлекательные заведения, кинотеатры, культовые сооружения – где есть возможность большого скопления людей и тесных контактов. Все остальное мы отпускаем и мониторим ситуацию. Закрытие кафе и других малых ресторанов – абсурд, не надо было этого делать. Такое впечатление, что это сделали по политическим соображениям", – подчеркнул он.

Каратин в Украине Цензор.нет

Протас также раскритиковал предыдущее решение правительства об открытии музеев и библиотек в рамках смягчения карантина.

"Это просто издевательство над обществом. В стране, где за год 60% населения не прочитало ни одной книги – вопрос библиотек сейчас самый актуальный? Я иронизирую, конечно, но следует применять т.н. рискоориентированный подход в карантине. Эпидемия пройдет и надо будет дальше жить. Кто захочет жить в бедной стране? Чтобы медики снова уехали отсюда, а следующая эпидемия просто уничтожила наше государство? – подытожил Протас.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую власть раскритиковали за неравные условия работы бизнеса во время карантина, когда многие крупные компании продолжают работать, а малый и средний бизнес закрыли на карантин. Блогер Алексей Давыденко на своей странице в Facebook описал несправедливую ситуацию, которая поставила малый и средний бизнес в Украине на грань выживания.

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