Карантин в Украине продлят, но смягчат: в Минздраве озвучили план

Правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия и разрешить гражданам посещать некоторые объекты.

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Об этом в ходе брифинга 21 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что, несмотря на послабления, все будет строго контролироваться для недопущения нарушений ограничительных мер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано нашим уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь. В то же время Минздрав будет предлагать соответствующие смягчения карантинных мер", – сказал министр.

Карантин "Главком"

"Что это именно будет? Например, прогулки парками, но они будут очень четко ограничены по количеству лиц, в плане средств индивидуальной защиты. И очень четкие критерии будут указаны в этом постановлении. Мы будем предлагать открытие для посещения музеев, библиотек, но также с четкими ограничениями по дистанции, средствам индивидуальной защиты, по термоскринингу на входе в определенное заведение", – добавил Степанов.

Подытоживая, он заверил, что Минздрав планирует еще ряд смягченных мер по карантину, но все они будут четко регламентированы.

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