Карантин в Украине продлят, но ослабят: Шмыгаль анонсировал решение Кабмина

Карантин в Украине, введенный из-за распространения пандемии коронавируса, вероятнее всего, продлят после 24 апреля, однако, некоторые его меры могут смягчить.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Что именно имеется ввиду, чиновник не уточнил, однако добавил, что смягчение некоторых мероприятий состоится уже в ближайшую неделю.

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В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости. "Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", – отметил премьер-министр.

Карантин в Украине

Вместе с тем, он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", – отметил Шмыгаль.

Окончательное решение будет принято на заседании Кабинета министров на этой неделе.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, так как во власти боятся второй волны заболеваний.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то его начнут ослаблять уже 24 апреля.

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