Карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят – Ляшко

Карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен. Но если количество случаев коронавируса будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный, со смягчающими мерами, однако все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение количества случаев, и карантин мы отменим", – заявил он.

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