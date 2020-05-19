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19 мая • обновлено в 11:59
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Карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят – Ляшко

  • Карантин в Украине продлят до 22 июня, но его значительно смягчат

  • Он перейдет в адаптивный формат (на уровне отдельных регионов)

  • Если в стране зафиксируют резкий спад заболеваемости, то карантин и вовсе отменят

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Карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен. Но если количество случаев коронавируса будет стремительно падать, то, возможно, ограничительные меры и вовсе отменят.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивный, со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет резкое снижение количества случаев и карантин мы отменим", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.

  • Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

  • Также он отметил, что если показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень послабления по такому графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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