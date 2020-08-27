Карантин в Украине продлили до ноября: что останется под запретом

В Украине Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. На этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября.

К тому же правительство не ограничилось только требованием соблюдения масочного режима и социальной дистанции – появились и новые меры безопасности. OBOZREVATEL рассказывает о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.

Что предусматривают новые ограничения

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, новое постановление предусматривает усиление некоторых ограничительных мер, и причиной этому стал резкий рост количества больных коронавирусом. Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что сейчас власть готовит больницы к приему больных в рамках второй волны заболевания, закупает средства индивидуальной защиты медиков. В связи с этим в Украине и усиливаются ограничительные мероприятия на территории регионов.

Обязательным в Украине является соблюдение масочного режима и социальной дистанции

Отныне в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:

проведение дискотек;

работу ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;

проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Кроме этого, принятый на заседании Кабмина документ дает право органам местного самоуправления на доступ к данным "Действуй дома" – для контроля лиц, находящихся на самоизоляции или обсервации из-за коронавируса, а также нарушителей карантина.

В "зеленых" регионах запретили проведение дискотек и работу ночных клубов

И теперь эти ограничения будут действовать во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности. Поскольку к каждому из уровней добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:

"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;

"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;

"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.

"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Также на всей территории Украины до 31 октября продолжается действие режима чрезвычайной ситуации.

В каждой эпидемической зоне будут действовать ограничения "зеленой" и добавляются новые

Закрытие границ для иностранцев

Кабинет министров Украины ограничил до конца сентября въезд в страну иностранцам. Границы будут закрыты с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

По словам главы МВД Арсена Авакова, такое мероприятие призвано предотвратить миграцию коноронавируса в Украине из-за границы и не допустить на территории страны "вторую волну" COVID-19.

В новом постановлении есть исключения:

лица, следующие транзитом;

студенты;

лица, проходящие службу в ВСУ;

иностранцы с видом на жительство;

беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

дипломаты;

члены экипажей на транспорте;

инструкторы Вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях подготовки подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Минобороны;

деятели культуры, прибывающих по приглашению вместе с сопроводительной лицом;

участники спортивных соревнований на территории Украины;

лица, осуществляющие перевозки стволовых клеток для трансплантации, прибывающих в учреждения здравоохранения Украины.

Кроме этого, запрет на въезд не будет распространяться на граждан Беларуси. В то же время, свободно посетить Украину смогут не все хасиды, которые ежегодно приезжают в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. В этом году праздник проходит с 18 по 20 сентября.

Иностранцам, кроме определенных категорий граждан, запрещен до 28 сентября въезд в Украину

Восстановление работы КПВВ на границе с Крымом

Кроме новых правил, украинцам следует учитывать и изменения в работе КПВВ на административной границе с аннексированным Крымом. Согласно решению Кабмина от 26 августа, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжения №979, которое ограничивало въезд.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым анонсировали обнародование дальнейшего порядка пересечения границы с полуостровом 27 августа.

С 1 сентября школы в Украине будут работать по новым карантинными правилами

Новые правила для работы школ в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения Украины опубликовало полный перечень нововведений в работе школ в условиях эпидемии коронавируса.

Так, в учебных заведениях ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питания вроде шведского стола. Нововведение также затронут расписание и школьный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зонам в зависимости от эпидемической ситуации с COVID-19.

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