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8 апреля • обновлено в 08:30
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В Минздраве назвали условие смягчения карантина

2.5т
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В Министерстве здравоохранения заявили, что смягчать карантин в Украине из-за пандемии коронавируса будут только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Своим мнением поделился начальник отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Роман Родына в эфире hromadske.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования, что доказывает – карантинные меры "реально действуют".

В Минздраве назвали условие смягчения карантина

В Минздраве назвали условие смягчения карантина

hotsport.ua

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", – добавил Родына.

Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора выходной день, не выходной то, конечно, такой вопрос будет озвучен. Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали выполнять те ограничительные меры, которые сейчас введены", – подчеркнул Родына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБо заявили, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
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