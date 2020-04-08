В Министерстве здравоохранения заявили, что смягчать карантин в Украине из-за пандемии коронавируса будут только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Своим мнением поделился начальник отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Роман Родына в эфире hromadske.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования, что доказывает – карантинные меры "реально действуют".

В Минздраве назвали условие смягчения карантина hotsport.ua

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", – добавил Родына.

Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора – выходной день, не выходной – то, конечно, такой вопрос будет озвучен. Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали выполнять те ограничительные меры, которые сейчас введены", – подчеркнул Родына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБо заявили, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.

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