Карантин в Украине ослабят: бывший санврач дал советы, как не допустить второй волны

Чтобы не допустить увеличения количества инфицированных коронавирусом после ослабления карантина в Украине, следует запустить тестирование среди населения на наличие иммунитета к вирусу.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. В качестве примера он привел данные из итальянской провинции Ломбардии, которая больше всех пострадала от вируса, где среди тысячи здоровых людей без признаков инфицирования, у 70% обнаружили иммунитет к вирусу.

"Чтобы мы могли реально понимать, как нам выходить из карантина, мы должны знать, у скольких украинцев есть иммунитет к вирусу. Для этого нужно провести тестирование на его наличие. В Ломбардии обследовали более тысячи здоровых людей, которые не имели никаких признаков инфицирования, и обнаружили, что у 70% из них уже есть иммунитет. Это означает, что они переболели, получили защиту и вирус отступает", – отметил врач.

Тестирование на коронавирус delo.ua

По его словам, человек, который переболел и имеет иммунитет, не приносит вреда другим и не заболеет при контакте с больным.

"Если у нас переболело 15-20% населения и в таких условиях мы будем отменять карантин, можем спровоцировать очередную волну заболеваемости. Судя по цифрам статистики, можно говорить, что на одного выявленного инфицированного приходится около 200 невыявленных. Мы должны ориентироваться на показатели по загруженности инфекционных стационаров, чтобы количество поступающих больных не превышало количество коек и мест, соответственно и способность врачей оказывать медицинскую помощь", – уточнил Протас.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста и бывшего главы Центра общественного здоровья МЗ Владимира Курпиты, если количество новых случаев заражения коронавирусом в мире будет уменьшаться в течение недели-полутора, это означает – первая волна эпидемии достигла плато и пойдет на спад.

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