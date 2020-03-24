Карантин в Украине может закончиться к концу апреля – врач-инфекционист

В Украине, где пока неизвестно реальное количество заболевших коронавирусом COVID-19, рано делать прогнозы о том, когда закончится карантин.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал профессор, врач-инфекционист Сергей Крамарев.

"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.

Карантин в Украине может закончиться до конца апреля

Врач-инфекционист считает, что после этого в Украине наступит пик заболевания COVID-19. Пока же, убежден он, этот вирус в стране развивается медленно.

Однако профессор убежден, что если европейские государства смогут справиться со вспышкой коронавируса, то и Украина последует их примеру.

"Только несколько умерших, это небольшая цифра. И еще дополнительный фактор – Европа. Если там пандемия пойдет на спад, то и у нас она сильно развиваться не будет. Тогда, думаю, карантин может закончиться и во второй половине апреля", – подытожил Крамарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что в случае соблюдения карантина в Украине, пандемию коронавируса COVID-19 можно будет преодолеть уже к маю.

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