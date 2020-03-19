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19 марта • обновлено в 23:57
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Карантин в Украине могут усилить – Виктор Ляшко

7.3т
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Украина только начала вводить карантинные меры из-за коронавируса, но в дальнейшем их могут еще больше ужесточить.

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Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Началось внутреннее инфицирование: Ляшко высказался об ужесточении карантина

"Украина только перестраивается. Мы только начинаем вводить карантин. В дальнейшем он может быть еще более жестким", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в стране уже зафиксированы случаи, когда люди заразились непосредственно внутри страны.

"Поэтому нам нужно мобилизоваться, чтобы получить позитивный результат всех превентивных мер, которые мы вводим", – призвал главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных достигло 21 человека, трое из которых – скончались. Случаи зафиксированы в Черновицкой, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Донецкой областях, а также в Киеве.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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