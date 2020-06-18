Карантин в Украине могут усилить: в Минздраве озвучили плохой и хороший сценарии

В случае плохого сценария развития эпидемии коронавируса в Украине уже с 22 июня карантин могут жестко усилить в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией.

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Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время он заверил, что речь не будет идти о новом локдауне всей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"График показывает, по какому сценарию и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста это показывает", – предупредил Ляшко.

Столько жизней позволяют спасти ограничительные меры Скриншот видео

Впрочем главный санитарный врач не исключил и реализации оптимистического сценария, согласно которому Украина сможет обойтись летом без строгого карантина.

"Мы можем три-четыре месяца прожить без карантина. Главное, соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, можем запускать уже определенные области в карантин, в частности в жесткий", – подчеркнул чиновник.

Позитивный сценарий выхода из карантина Скриншот видео

Для наглядной демонстрации эффективности ограничительных мер в Украине Ляшко привел прогнозируемую статистику смертности от COVID-19 в случае, если бы никакие меры безопасности не были приняты.

"Если бы мы в марте не внедрили карантин, то к концу этого года по наиболее удручающему сценарию мы имели бы 145 000 умерших людей на территории Украины. Поэтому введение карантина у нас было оправданным", – убежден он.

Если же Украина продолжит соблюдать правила адаптивного карантина, то, по словам главного санитарного врача, можно будет говорить о четырех вариантах развития событий.

Такой могла быть смертность без карантина Скриншот видео

"Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные мероприятия полностью. Можем выйти на 7000 умерших. Если сезонность будет полностью 0%, то есть летом не будут регистрироваться случаи, у нас должно быть не более 1000 умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 случаев смертей людей, у которых зарегистрировали коронавирусную болезнь. Мы достигли этого показателя, поэтому не можем сказать, что у нас коронавирус имеет нулевую сезонность", – пояснил Ляшко.

"Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас мы движемся желтым сценарием, то есть умеренной сезонности. Мы выходим на 4000 умерших до конца года", – добавил он.

Однако Ляшко уточнил, что этот показатель может колебаться и снижаться, если все будут соблюдать рекомендации Минздрава. В таком случае у страны будет шанс пересечь желто-зеленую линию и с умеренной сезонностью перейти к следующему этапу эпидемии коронавирусной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко объяснил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине в меньшей степени связан с увеличением количества тестирований. Ведь ключевым фактором роста случаев инфицирования стало ослабление карантина.