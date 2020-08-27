Карантин в Украине могут усилить, нельзя забывать о "черном" сценарии COVID-19, – Ляшко

Вероятность возвращения к жесткому карантину, который был весной, существует.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Апостроф", отвечая на вопрос журналистов.

"Не буду лукавить – существует (Возможность возврата к жесткому карантину. – Ред.). Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа – это уже не система здравоохранения в марте", – пояснил он.

По словам чиновника, дело в том, что сейчас есть четкое понимание ситуации в целом. Он также предположил, сможет ли выдержать система, когда осенью в больницы начнут поступать еще и больные гриппом и ОРВИ.

"Никаких кроватей может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине есть 25 тысяч кроватей в больницах, которые уже определены для приема больных с коронавирусом, есть и заведения "второй волны", которые находятся в резерве.

"Их постепенно включают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек. Потенциально там готово еще 10 тысяч коек", – пояснил главный санитарный врач.

Также он сказал, что министр здравоохранения написал письмо в ОГА, чтобы было подготовлено и перепрофилировано 30% всего коечного фонда на октябрь, чтобы оказать медицинскую помощь как больным с коронавирусом, так и больным гриппом и другими гриппоподобными заболеваниями.

Однако, по его словам, для Украины среди сценариев, которые предусматривают разное количество летальных случаев в конец года, самым худшим является "черный".

"Худший – "черный" сценарий. Это 7 тысяч умерших. Если бы мы не внедряли карантинные мероприятия, то по "черному" было бы 145 тысяч умерших, а по "желтому" 125 тысяч умерших", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 августа в Украине официально подтверждено 112059 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1974 – выявлено за минувшие сутки.