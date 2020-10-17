Карантин в Украине, скорее всего, будет продлен после Нового года

Циркуляция вируса COVID-19 в Украине будет продолжаться и в 2021 году, в связи с чем вероятно продление карантина.

Так, в интервью "Радио Свобода" главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил введение противоэпидемиологических мер в стране после Нового года.

"Мы говорим о продлении карантина до конца года. Но мы никогда не озвучиваем, что это конец. Поскольку циркуляция вируса будет продолжаться и после Нового года. Это уже почти 100% прогнозы", – сказал он.

По словам главного санврача, пока не появится качественная, безопасная и эффективная вакцина, "с коронавирусом придется жить".

"Просто будем смотреть, как он себя поведет. Поведет так, как другие гриппоподобные заболевания – сейчас будет первый пик, затем немного спад и в феврале-марте следующий пик, – или он будет циркулировать так, как какие-то другие, характерные для коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.

Напомним, из-за роста количества больных COVID-19 в Украине Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в "красной" зоне. Со списком регионов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауна из-за пандемии в Украине исключительно запасным вариантом.