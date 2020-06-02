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2 июня • обновлено в 14:06
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Карантин в Украине могут продлить после 22 июня: Ляшко озвучил критерии

2.1т
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Карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 однозначно продлится до 22 июня.

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Далее же все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов его ослабления, но не только. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас он (карантин. – Ред.) продлится до 22 июня, это 100%. После будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию", – заверил он.

Существует вероятность, что карантин в Украине продолжат после 22 июня – Ляшко

Существует вероятность, что карантин в Украине продолжат после 22 июня – Ляшко

По словам заместителя главы Минздрава, если эта общая картина коронавируса в стране будет сохраняться на таком же уровне – правительство снова пересмотрит критерии по ослаблению ограничений.

Так, карантин будет адаптивный, но его адаптивность, возможно, будет не на областном уровне, а в пределах конкретного населенного пункта.

"Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", – пояснил Ляшко то, как будут приниматься дальнейшие решения о снятии тех или иных запретов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине целесообразно ослаблять карантин, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения карантин
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