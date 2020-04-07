Карантин в Украине могут продлить до сентября: Шмыгаль озвучил компромиссный вариант

Часть карантинных мер, как, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Вместе с тем, возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.
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Об этом на встрече с малой фракцией "Слуги народа" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассказал LIGA.net собеседник из политической силы.
Карантин в Украине
По его словам, глава правительства спрогнозировал не жесткий карантин на период после весны. В то же время, по данным источника, Шмыгаль сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут строго соблюдать карантин, то есть высокий шанс на то, что с 24 апреля он начнет ослабляться.
А глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции СН в парламенте Александр Корниенко заявил, что в Украине карантин в его нынешнем виде может закончиться в середине мая.
Подобные сроки озвучивал и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, пик эпидемии коронавируса наступит примерно 15-25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.
В свою очередь Шмыгаль ранее говорил, что украинцы в конце апреля скорее всего вернутся на работу, а общественный транспорт запустят, поскольку украинская экономика не может себе позволить простоя в несколько месяцев.
Что касается карантина для студентов и школьников, то его, по словам премьера, продлят.
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