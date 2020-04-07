Карантин в Украине могут продлить до сентября: Шмыгаль озвучил компромиссный вариант

Часть карантинных мер, как, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Вместе с тем, возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.

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Об этом на встрече с малой фракцией "Слуги народа" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассказал LIGA.net собеседник из политической силы.

Карантин в Украине

По его словам, глава правительства спрогнозировал не жесткий карантин на период после весны. В то же время, по данным источника, Шмыгаль сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

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