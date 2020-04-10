Карантин в Украине могут отменить в начале мая – Геращенко

Карантин из-за коронавируса в Украине, скорее всего, закончиться или будет ослаблен уже в первой декаде мая.

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Об этом в онлайн-интервью "Гордону" заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, подчеркнув, что такая оценка ситуации обоснована прогнозам ведущих экспертов-вирусологов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Закончится тогда, когда президент, правительство и все граждане будут уверены в том, что благодаря принятым ограничительным мерам в стране удалось остановить эпидемию. Думаю, что это будет первая декада мая", – сказал он.

Геращенко считает, что карантин в Украине могут отменить в начале мая

По его словам, и Всемирная организация здравоохранения, и эпидемиологи позитивно оценивают результаты принятых ограничительных мер во всем мире.

"Если сравним ход заболеваемости в Украине и других странах, то кажется, что благодаря карантину нам удалось задержать развитие вируса", – убежден Геращенко.

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