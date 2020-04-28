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28 апреля • обновлено в 17:07
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Карантин в Украине могут ослабить раньше 11 мая: Ляшко назвал главное условие

10.9т
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Карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных коронавирусом.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, представленный план выхода из карантина можно приближать или растягивать во времени в зависимости от динамики заражения.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Мы планируем с 11 мая открыть первый этап, а дальше все будет зависеть от уровня заболеваемости. Если будет резкое снижение количества случаев, возможно, начнем с объединения нескольких этапов в один. Или же сможем начать что-то и раньше 11 мая. Мы показали всем план выхода из карантина. Его можно приближать или растягивать во времени. Будем отслеживать динамику. Если после открытия рынков через неделю у нас будет стремительный рост больных, можем задуматься – а стоит ли регулирования ценовой политики пищевых продуктов рост случаев коронавирусной болезни?" – подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее главный санврач заявлял, что карантин в Украине могут завершить раньше времени, однако речи о его ослаблении до 11 мая не было.

План выхода из карантина в Украине

План выхода из карантина в Украине

Полную версию интервью Виктором Ляшко читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации источников издания, в Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая возобновят работу магазины. При этом продуктовым рынкам позволят работать на этой неделе.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
вирус
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